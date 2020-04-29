В Зандфорте рассмотрят вариант гонки без зрителей

На прошлой неделе спортивный директор Гран При Нидерландов Ян Ламмерс говорил, что в этом году этап Гран При Нидерландов вряд ли состоится, поскольку проводить гонку без зрителей организаторы не готовы. Теперь же Ламмерс пересмотрел свою позицию – в Зандфорте не исключают проведение этапа, если в Liberty Media возьмут на себя все расходы.

«Мы говорим о довольно больших суммах, которые владельцам чемпионата придётся заплатить не только Зандфорту, но и автодромам в других странах, – заявил Ламмерс в эфире нидерландского RTL. – Таким образом, всё сводится к тому, насколько глубокие карманы у FOM, и какую нагрузку они могут выдержать в этот трудный период.

Если гонка в Зандфорте пройдёт при пустых трибунах, то только потому, что сами болельщики этого захотят. Мы видели в интернете опросы на тему, что лучше – не проводить Гран При Нидерландов в этом году или провести при пустых трибунах – и многие готовы согласиться на гонку по телевизору. В такой ситуации мы готовы рассмотреть возможность проведения этапа».