Менеджер Сенны: Айртон хотел раньше перейти в Williams

В 1992 году Найджел Мэнсселл стал чемпионом мира за рулём Williams, но на его месте мог быть Айртон Сенна. Джулиан Джекоби, менеджер бразильского гонщика, рассказал, что в 1991-м Сенна выбирал между контрактами с McLaren и Williams, но решил остаться в команде из Уокинга, поскольку чувствовал себя обязанным Honda.

«Айртон хотел перейти в Williams, но он был предан Honda, – рассказал Джекоби в подскасте Beyond The Grid. – Интуиция подсказывала ему перейти в Williams раньше, чем в 1994-м, но был лоялен президенту Honda мистеру Кавамото. У них были очень хорошие отношения, поскольку Honda фактически привела Айртона в McLaren в 1988-м, и они вместе выиграли три титула.

Я помню, как в конце 1991-го, когда Айртон уже выиграл третий титул, он инстинктивно чувствовал, что моторы Honda уже не такие, как раньше, и поэтому волновался за будущее.

В 1991-м я приехал на гонку в Спа с двумя контрактами для Айртона – от McLaren и Williams. Оба были готовы, оставалось только подписать, и Айртон знал, что должен перейти в Williams. В воскресенье утром я думал, что он подпишет контракт с Williams. Однако ночью перед гонкой он переговорил с Кавамото, и в воскресенье утром, когда мы встретились, он сказал: «Я остаюсь ещё на один год».

Таким образом, Айртон продолжил выступать за McLaren в 1992-м. Однако если бы он перешёл в Williams, то, вероятно, в команде не было бы Найджела. Однако Айртон не перешёл, Мэнселл остался в Williams и выиграл титул».