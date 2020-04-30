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Автоспорт

Шарль Леклер: Нам предстоит наверстать упущенное

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В видеоконференции для журналистов из Монако Шарль Леклер говорил о шансах Ferrari после долгожданного начала сезона…

Шарль Леклер: «На зимних тестах не обошлось без проблем, так что нам предстоит наверстать упущенное. Не представляю, сможем ли мы сделать это в сокращённой версии сезона, но я помню, как здорово мы прогрессировали в прошлом году, так что ожидания позитивные. Если сможем двигаться в том же духе, хорошие результаты непременно придут.

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Нас ждёт необычный сезон. Как только всё начнётся, у нас не будет перерывов на доработку машины, а работа с ней на трассе будет чрезвычайно важна – гораздо важнее, чем в прошлые годы.

В такой ситуации нужно полностью сосредоточиться на работе и атаковать с первой гонки, а гонщики должны обеспечивать максимально точную обратную связь, чтобы помочь команде двигаться в верном направлении».

Источник:www.f1news.ru
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