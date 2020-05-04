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Автоспорт

Хорнер: Мне не хватает взаимодействия с командой

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Руководитель Red Bull Racing проводит вынужденный карантин в своём поместье в Оксфордшире, но и там не чувствует себя комфортно…

Кристиан Хорнер: «Мне очень не хватает реального взаимодействия с командой. Мы упорно работали, чтобы наладить его, сделав наше взаимодействием максимально эффективным, а в итоге наша база будет закрыта 75 дней подряд. Находясь на базе, я стараюсь обойти все кабинеты, лично поговорить со всеми. Современные технологии позволяют общаться, но эффект от этого совсем иной.

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В Австрии очень хотят принять у себя первую гонку сезона, но всё должно пройти максимально безопасно. Гонщики будут отделены друг от друга, как и группы специалистов в боксах. Они не будут лично общаться, не будут вместе ужинать. Мы привезём минимум сотрудников. Без болельщиков на трибунах это будет скорее похоже на тесты, которые завершатся гонкой.

Особенно непросто сейчас приходится гонщикам. Они были готовы к борьбе, когда этап в Мельбурне отменили. Для них безделье – не лучший сценарий. К счастью, Макс полностью погрузился в свои виртуальные гонки и выступает там весьма успешно. Гонщики его возраста проводят больше времени в виртуальных гонках, чем в реальных.

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Если гоночная серия пропустит сезон, она исчезнет. Многие команды работали на пределе своих возможностей – они просто не выживут. Они участвуют в гонках, чтобы зарабатывать деньги и выполнять обязательства перед спонсорами. Годичный перерыв нанесёт им непоправимый ущерб».

Источник:www.f1news.ru
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