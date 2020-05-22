Хельмут Марко: В Red Bull нет места для Феттеля

В конце 2020 года Себастьян Феттель уйдёт из Ferrari, и пока у четырёхкратного чемпиона мира нет очевидных вариантов продолжения карьеры. Консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что в команде рассматривали возможность приглашения Себастьяна Феттеля в 2021 году, но не смогли предложить ему контракт.

«Я общался с Себастьяном, – рассказал Марко в эфире немецкого Sky Sport. – Мы рассмотрели все возможные варианты в Red Bull Racing, но, к сожалению, их не было. Полагаю, Себастьян продолжит карьеру, если получит место в команде, способной побеждать. Будет жаль, если он завершит карьеру, но это лучший вариант для Феттеля, если он не получит место за рулём быстрой машины.

Себастьян – четырёхкратный чемпион мира. Он многого добился в спорте, и у него решён финансовый вопрос. Завершение карьеры вместо перехода в команду середины пелотона будет в характере и стиле Себастьяна. Однако если он перейдёт в Mercedes, то это станет сенсацией».