Хорнер об ограничении аэродинамических исследований

В пятницу команды Формулы 1 должны были голосовать за ряд поправок к регламенту, в том числе за ограничение бюджетов на уровне $145 млн, и ожидается, что уже на следующей неделе эти решения будут ратифицированы FIA.

Среди обсуждаемых идей – введение своеобразного гандикапа в области аэродинамических исследований, суть которого в следующем: максимум свободы в доработке аэродинамики получит команда, занявшая последнее место в Кубке конструкторов; соответственно, победителям чемпионата будет позволено вносить минимум усовершенствований.

В интервью изданию The Race Кристиан Хорнер заявил, что не поклонник гандикапов в автоспорте, однако в Red Bull готовы взглянуть на ситуацию с корректировкой правил шире. По его словам, подобное правило, связанное с аэродинамикой, которое можно назвать принципом «скользящей шкалы», может оказаться весьма важным с точки зрения небольших команд.

Введение ограничений на аэродинамические исследования (ATR – Aerodynamic Testing Restrictions) предусматривает строгий контроль времени, которое команды тратят на работу в аэродинамических трубах и на использование технологий CFD. Даже если идея с гандикапом не получит поддержки, в 2022 году эти ограничения в любом случае станут более жёсткими.

«Мы вводим ограничение бюджетов, а теперь появилась ещё и скользящая шкала в области ATR. Хорошо, что от неё не стали отказываться полностью, она была доработана так, что стала линейной и предусматривает плавный переход от первого места к 10-му, – прокомментировал Хорнер. – Это лучше, чем выделение первой тройки команд в отдельную группу, тогда как остальным, начиная с 4-го места, предполагалось давать возможность тратить на эти исследования больше времени.

Получилось так, как получилось, посмотрим, как это работает, и какой будет эффект. В год перехода на новый регламент он может оказаться весьма значительным».

Для немедленного введения подобных ограничений требуется, чтобы за них единогласно проголосовали все команды, если только FIA не воспользуется правом, появившимся у федерации недавно, которое позволяет применить принцип простого большинства, если считается, что то или иное нововведение жизненно важно для Формулы 1.

По мнению Хорнера, в самом принципе «скользящей шкалы» есть некое противоречие: «В этом есть некая ирония, ведь, по сути, мы подталкиваем маленькие команды тратить больше денег, поскольку у них будет возможность проводить больше аэродинамических испытаний. В этом заключено небольшое противоречие, но чем дальше вы от первого места, тем у вас больше времени на доработку машины, а в Формуле 1 это может сыграть важную роль.

Но если говорить о уровне бюджетов, на котором его предлагается ограничить сейчас, то шесть команд чемпионата, вероятно, располагали бюджетами, не дотягивающими до этого предела. Интересно посмотреть, как всё это будет работать».