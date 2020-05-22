Сайнс: В McLaren поздравили меня с переходом в Ferrari

В 2021 году Карлос Сайнс продолжит карьеру в Ferrari, но в 2020-м ему предстоит провести сезон в McLaren. Испанский гонщик уверен, что предстоящий переход в Скудерию не повлияет на рабочие отношения с его нынешней командой.

Карлос Сайнс: «Когда я почувствовал, что в Ferrari проявляют интерес к тому, чтобы пригласить меня в 2021-м, я в тот же момент пошёл к Заку Брауну. Он ответил мне: «Хорошо, мы разрешаем тебе вести переговоры с Ferrari. Держи нас в курсе». Ключевым моментом стало то, что никто ничего ни от кого не скрывал – это и позволило достичь соглашения. Я очень горжусь тем, как мы всё организовали, и я очень благодарен Заку и его команде.

В McLaren были очень рады за меня. Они поздравили меня словами: «Ты заслуживаешь этого и без сомнений много добьешься». Приятно слышать такие слова от своих начальников.

Подписав со мной контракт, в Ferrari получили невероятно работоспособного парня, который будет проводить много времени в Италии, в Маранелло. Точно так же я много времени провожу в McLaren. Я постараюсь выстроить отношения с Ferrari, точно так же как я выстроил особые отношения с McLaren. Кроме того, я надеюсь, что в моём лице Ferrari получит очень быстрого и невероятно мотивированного гонщика, который максимально выложиться ради Скудерии.

Несмотря на уход из McLaren, Карлос желает успеха британской команде: «Я хочу попрощаться с McLaren как можно лучшими результатами. Поверьте, я сделаю максимум возможного в этом году, точно так же как максимально выложился в 2019-м.

В следующем году я буду выступать за Ferrari, но поверьте мне, ничто не обрадует меня больше, чем возвращение McLaren на вершину подиума в Формуле 1. Как болельщик и Формулы 1, и McLaren мне бы хотелось, чтобы команда вернулась в число лидеров».