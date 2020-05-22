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Автоспорт

В McLaren создадут академию для киберспортсменов

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Команда McLaren объявила о начале сотрудничества с компанией Veloce Esports, организующей соревнования по виртуальным гонкам.

В рамках сотрудничества Veloce займётся управлением и развитием команды McLaren, участвующей в виртуальных гонках. Кроме того, стороны создадут академию для киберспортсменов, лучшие выпускники которой будут представлять McLaren в виртуальных заездах.

Марк Уоллер, управляющий директор по маркетингу и продажам McLaren Racing: «Популярность и рост интереса к виртуальным гонкам отлично заметен в последние недели, и тенденция продолжится даже после возобновления гонок на реальных трассах. Наша цель состоит в том, чтобы помогать новым талантам посредством виртуальной академии, повышать результаты нашей киберспортивной команды и находить новые способы привлечения и взаимодействия с болельщиками по всему миру».

Источник:www.f1news.ru
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