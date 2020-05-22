Вурц: Атмосфера в Ferrari приводит к выгоранию гонщиков

Президент ассоциации гонщиков Формулы 1 GPDA Алекс Вурц прокомментировал предстоящее в конце 2020 года расставание Себастьяна Феттеля с Ferrari. В Скудерии решили не продлевать контракт с гонщиком, в том числе и потому, что им вместе не удалось выполнить поставленную задачу – выиграть титул. Алекс Вурц высказал мысль, что многолетнее отсутствие титулов у Скудерии связано не столько с гонщиками, сколько со сложной атмосферой в команде, которая является следствием итальянского менталитета.

Алекс Вурц: «Себастьян мой друг, но я не знал о его ситуации – он всё держал при себе. Если посмотреть на историю Ferrari, то в первые месяцы и годы сотрудничества команды и гонщика мы видим большую любовь и слышим эмоции во время радиоперегоров – всё это и делает Ferrari такой привлекательной.

Но в определённый момент такая атмосфера, судя по всему, приводит к выгоранию гонщиков, и мы это видели даже на примере Фернандо Алонсо. Однако я не могу утверждать наверняка, поскольку Себастьян не говорил об этом со мной.

У Ferrari нечто большее, чем просто страсть с гонкам. Команда подвергаются национальному прессингу, и гонщикам тоже приходится проходить через это. Ferrari действительно требовательна к своим пилотам. В команде вас любят, если вы ведёте всех за собой, но если успех так и не приходит, то неожиданно возникают неприятные последствия.

Трения в Ferrari были всегда, не только между гонщиками. Вспомните, как часто в последние годы они меняли руководителей команды. Думаю, это связано и с влиянием на команду извне, и с образом жизни итальянцев. Это гремучая смесь.

Вспомните эпоху Михаэля Шумахера, Росса Брауна и Жана Тодта. Они были сильны вместе, добились успеха и смогли отодвинуть итальянский прессинг в сторону. Однако после их ухода Ferrari не оправдывала собственных ожиданий».