Команды проголосовали за пакет мер по снижению расходов

В пятницу команды Формулы 1 пришли к согласию по целому ряду мер, направленному на снижение расходов, который позволит преодолеть последствия пандемии.

В результате электронного голосования получил поддержку план уже в следующем году снизить на $30 млн. планку разрешённых бюджетов, которая с 2021-го будет зафиксирована на уровне $145 млн. В 2022-м она будет снижена до $140 млн, а в последующие три года – до $135 млн.

Но это лишь одна из мер; также в попытке несколько выровнять возможности команд будут введены беспрецедентные ограничения на аэродинамические исследования (ATR – Aerodynamic Testing Restrictions), предусматривающие строгий контроль времени, которое команды тратят на работу в аэродинамических трубах и на использование технологий CFD.

Реализовано это будет через введение особой системы гандикапа по скользящей шкале, т.е. команда, занявшая последнее место в Кубке конструкторов, получит максимум свободы в доработке машин, а выигравшая чемпионат – только 90% от этой максимальной квоты, составляющей 112,5%. Далее скользящая шкала предусматривает шаг в 2,5% для каждой следующей команды.

Но такой эта шкала будет только в следующем году: уже в 2022-м чемпионам мира будет разрешено проводить аэродинамические исследования в объёме 70% от максимальной квоты, каждой следующей команде – на 5% больше, а для занявшей последнее место в Кубке конструкторов квота составит 115%.

Если в чемпионате появится новая команда, она получит право вести эти работы в том же объёме, что и занявшая последнее место.

Также будет несколько пересмотрен перечень деталей и узлов, которые клиентским командам разрешено приобретать у заводских, и этот перечень особым образом будет увязан с бюджетами команд. Но, как отмечают эксперты, принцип, на которым это основано, достаточно сложен, и переговоры будут продолжены.

Пакет мер, поддержанный командами вчера, на следующей неделе должен быть официально утверждён Всемирным советом FIA по автоспорту, но ожидается, что это не более чем формальность.