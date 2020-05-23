Лелуш, Леклер и Ferrari готовятся к съёмкам «Свидания-2»

Мы вкратце рассказывали о том, что завтра Шарлю Леклеру предстоит принять участие в весьма любопытном кинопроекте, а теперь пора сообщить некоторые подробности его предстоящего творческого альянса с Клодом Лелушем, одним из крупнейших мастеров французского кинематографа.

Более сорока лет назад Лелуш предпринял весьма рискованный творческий акт, в результате которого появился короткометражный фильм C’était un Rendez-vous («Свидание»), ставший практически культовым для фанатов скорости и всех, кто склонен романтизировать автомобиль, считая его не просто средством передвижения.

Впрочем, в тогдашней Франции то, что сделал Лелуш, многими было воспринято как хулиганская выходка, ведь он рисковал не только своей жизнью, но и подвергал опасности окружающих. Так что некоторые неприятности у режиссёра были.

Но зато он создал фильм, ставший своего рода шедевром. «Свидание» снято камерой, закреплённой на переднем бампере машины, снято одним планом, который длится более восьми минут, в нём нет ни склеек, ни спецэффектов.

Ранним августовским утром 1976 года Лелуш промчался по улицам Парижа на своём спорткаре Mercedes-Benz 450 SEL с двигателем V8 объёмом 6,9 литра на максимально возможной в тех обстоятельствах скорости, не обращая внимания на красные сигналы светофоров – и всё лишь ради того, чтобы его герой успел на свидание со своей возлюбленной.

Впрочем, своего рода специальный приём режиссёр всё-таки применил: звук Mercedes с автоматической трансмиссией был заменён на мощный рык Ferrari 275 GTB с ручной коробкой передач.

Сейчас Клоду Лелушу 82 года, и он готовится создать римейк «Свидания», но теперь звуковую дорожку переписывать не придётся, ведь Le Grand Rendez-Vous (что можно перевести как «Большое свидание») будет сниматься в сотрудничестве с Ferrari. Автомобилем, который позволит воплотить замысел режиссёра, станет SF90 Stradale, новейшее спортивное купе знаменитой итальянской марки. Кстати, это первый серийный спорткар Ferrari, оснащённый гибридной силовой установкой, развивающей без малого 1000 л.с.

Пилотировать машину будет Шарль Леклер, что станет для него некоторым утешением, раз уж его домашний Гран При Монако пришлось отменить в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Предвкушая завтрашние съёмки, гонщик Скудерии написал на своей странице в Twitter: «Сегодня должна была пройти квалификация перед моим домашним Гран При. Но в сложившейся ситуации он был отменён, однако завтра я всё-таки смогу проехать по трассе в Монако, участвуя в съёмках короткометражного фильма, который продюсирует Клод Лелуш. Мне уже не терпится сесть за руль!»

Как пишет пресс-служба Ferrari, будущий фильм – это способ выразить поддержку тифози и всем поклонникам итальянской марки, подарить им надежду на то, что мир постепенно сможет преодолеть сложнейший кризис, что позволит с оптимизмом смотреть в будущее, а также ждать начала сезона в Формуле 1, запланированного на начало июля.

Чрезвычайно любопытно посмотреть, что у Лелуша, Леклера и Ferrari получится, а пока можно скоротать время и пересмотреть «Свидание» или другую культовую работу этого режиссёра, отчасти посвящённую автогонкам – «Мужчина и женщина».