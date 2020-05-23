Пьеро Феррари: Отец хотел бы победить в Индианаполисе

Сегодня Пьеро Феррари, сыну основателя легендарной итальянской компании Энцо Феррари, исполнилось 75 лет. По этому поводу в La Gazzetta dello Sport вышло интервью с именинником, в котором он вспомнил, когда впервые оказался на базе Ferrari в Маранелло.

Пьеро Феррари: «Много лет назад отец подарил мне на День рождения 10% акций компании, но тогда я предпочёл бы автомобиль! Я получал дорогие подарки, но когда хотел купить машину за миллион лир, отец говорил: «Что? Миллион?». Но при этом он спокойно воспринимал машины, стоимостью полтора миллиона.

Я помню, как впервые приехал в офис. Мне было 16 лет, и однажды вечером после ужина отец сказал: «Мне нужно вернуться в офис, идём со мной». Он провёл для меня экскурсию по разным отделам, и я до сих пор хорошо это помню. Это был вечер пятницы, и там не было никого, кроме меня, отца и ночного охранника».

Феррари рассказал, что начал работать в компании в 1965 году: «Это произошло сразу после смерти бабушки. Она всегда хотела, чтобы я работал в Ferrari. Для отца её слово было закон».

В Ferrari выступали многие великие чемпионы, но больше всего Пьеро Феррари нравился Джоди Шектер: «Очень умный человек и быстрый гонщик. Он поставил себе цель стать чемпионом мира, в 1979-м выиграл титул, а через год сменил профессию, став успешным предпринимателем. Многие считают его сварливым человеком, но на самом деле у него отличное чувство юмора».

Не так давно руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто говорил, что в компании присматриваются к IndyCar, и Пьеро Феррари поддерживает это начинание: «Мне нравится Индианаполис. Мне повезло сопровождать на этой гонке своего соотечественника Джампаоло Даллару, когда машина с его шасси впервые выиграла Инди-500.

Ferrari выступала в Индианаполисе в 1950-х вместе с Альберто Аскари. В 1980-х мы построили машину для IndyCar, чтобы надавить на FIA и FOCA, но та машина не проехала ни одного километра. Я знаю, что отец хотел бы победить в Индианаполисе».