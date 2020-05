Видео: Цветы для Шарля Леклера

Мы рассказывали о том, что сегодня в Монако проходили съёмки фильма, призванного через сорок с лишним лет стать своего рода продолжением знаменитой короткометражки Клода Лелуша «Свидание».

В съёмках был задействован Шарль Леклер, который пилотировал по предусмотрительно перекрытым улицам родного города новейший спорткар Ferrari, но оказывается, что на какой-то стадии процесса к нему в машину сел пассажир, причём далеко не рядовой – Альбер II, правящий князь Монако.

Кто-то из болельщиков опубликовал в социальных сетях видео, не нуждающееся в особых комментариях. Но вы всё-таки попытайтесь представить, что должен чувствовать гонщик, когда его фотографирует князь Альбер! И конечно, бросается в глаза, что оба соблюдают обязательные в этот период меры предосторожности.

Flowers for @Charles_Leclerc after finishing the filming session + a proud Prince Albert taking a picture of him!

🎥 : julesbonsreflexes#F1 #Charles16 pic.twitter.com/GtB4sT49mG

— Charles Leclerc Fan Page (@LeclercNews) May 24, 2020