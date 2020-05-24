Вурц: Гонки без публики – способ скорее вернуться на трассы

Гонщики Формулы 1 полностью поддерживают планы организаторов чемпионата первые этапы сезона провести без зрителей, – заявил Алекс Вурц, председатель ассоциации GPDA, которую можно назвать своего рода профсоюзом пилотов.

Эпидемиологическая ситуация в мире остаётся тревожной, это заставляет проявлять максимум осторожности и применять все возможные меры безопасности, поэтому гонки европейской части сезона будут проходить при пустых трибунах, начиная с Гран При Австрии на трассе Red Bull Ring, запланированного на 5 июля.

«Думаю, никто в автоспорте, ни один гонщик, в том числе и я, не поклонник проведения гонок без зрителей. Я постоянно общаюсь со всеми гонщиками, но никто из них не сказал: «Нет, меня это не устраивает» или «По-моему, это неправильно».

Гонки при пустых трибунах – это способ вернуться на трассы раньше, не дожидаясь, когда можно будет проводить гонки в присутствии зрителей. И все пилоты в полной мере с этим согласны.

Формула 1 – глобальная индустрия, и мы все стараемся, чтобы работа возобновилась как можно раньше, ведь от этого зависит экономика, люди, их семьи, обременённые кредитами. Так поступают все правительства мира, и то же самое происходит в Ф1».