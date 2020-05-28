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Автоспорт

Пьер Гасли вернулся из Дубая в Италию

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Пьер Гасли несколько лет живёт в Италии, и как только стало известно об отмене Гран При Австралии, отправился домой. Гонщик AlphaTauri летел из Мельбурна с пересадкой в Дубае, но незадолго до вылета его стыковочный рейс отменили. В итоге Гасли остался в ОАЭ и только сейчас смог вернуться в Италию, спустя два с половиной месяца после отлёта в Мельбурн.

Пьер Гасли: «Я решил остаться в Дубае, поскольку там были лучшие условия для тренировок. Последние два месяца я был сосредоточен на Формуле 1 и только и делал, что тренировался. В отеле рядом со своим номером я снял ещё один, в котором мы с тренером разместили тренажёры. Благодаря этому я мог тренироваться шесть дней в неделю. Три дня я занимался кардио-тренировками, а оставшиеся три – силовыми.

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У нас были гири, беговые дорожки – всё необходимое, чтобы оставаться в форме. Перед началом сезона я думал, что готов, но за последние два месяца я действительно улучшил свою физическую подготовку и стал сильнее. Мне даже удалось немного позаниматься картингом на местном картодроме».

Теперь Пьер планирует навестить родителей во Франции, а затем поехать в Австрию, где в июле пройдут два первых этапа сезона.

Источник:www.f1news.ru
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