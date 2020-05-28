Риккардо подтвердил, что вёл переговоры с Ferrari

В следующем году Даниэль Риккардо перейдёт из Renault в McLaren. Австралийский гонщик рассказал, что ещё в 2018-м вёл переговоры с Ferrari, но стороны так и не пришли к соглашению.

Даниэль Риккардо: «Дискуссии начались ещё несколько лет назад и продолжались вплоть до недавнего времени. Я не стану отрицать факт переговоров, но, очевидно, что они ни к чему не привели. Все говорили, что мне подойдёт красный комбинезон, учитывая моё имя и моё происхождение, но при принятии подобных решений я стараюсь абстрагироваться от эмоциональной составляющей».

Говоря о решении подписать контракт с McLaren, Даниэль отметил: «Не было такого, что в какой-то момент меня осенило, что я должен подписать контракт. В равной степени я не видел в McLaren чего-то такого, чего не было в Renault, и из-за чего я в один прекрасный момент понял, что должен уйти.

Переговоры с McLaren начались ещё до 2018 года, и продолжались всё это время. Очевидно, что моё решение не было спонтанным. И я бы не стал сравнивать Renault и McLaren – это было бы нечестно».