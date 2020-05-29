Власти Австрии примут решение о гонке после 1 июня

В середине мая Формула 1 представила правительству Австрии детальный план проведения сдвоенного этапа в Шпильберге 5 и 12 июля. На прошедшей сегодня пресс-конференции министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер рассказал, что окончательное решение о проведении гонок будет принято и объявлено на следующей неделе после того, как в стране отметят религиозный праздник Святой Троицы, который в этом году выпадает на понедельник, 1 июня.

«Де-факто мы завершили оценку представленного плана проведения Гран При, – рассказал Аншобер. – Наши специалисты очень внимательно изучали все документы, поскольку предстоит принять важное решение, которое станет сигналом для всех.

Я предполагаю, что сразу после праздника у нас будут готовы результаты, и мы сможем объявить решение».