Видео: Даниэль Риккардо тренирует реакцию

Даниэль Риккардо, находясь на самоизоляции, явно не скучает и находит различные способы поддерживать отличную физическую и гоночную форму.
Например, носится по пересечённой местности на мотовездеходе, да так, что дух захватывает. А потом рассказывает об этом на своей странице в Instagram, объяснив появление этого короткого, но весьма занимательного видео тем, что он так он тренирует рефлексы, необходимые гонщику – проще говоря, отрабатывает реакцию.
Когда будете смотреть видео, обратите внимание на показания спидометра…
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Reflex training 😅 @gopro
Источник:www.f1news.ru