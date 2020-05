Видео: Даниэль Риккардо тренирует реакцию

Даниэль Риккардо, находясь на самоизоляции, явно не скучает и находит различные способы поддерживать отличную физическую и гоночную форму.

Например, носится по пересечённой местности на мотовездеходе, да так, что дух захватывает. А потом рассказывает об этом на своей странице в Instagram, объяснив появление этого короткого, но весьма занимательного видео тем, что он так он тренирует рефлексы, необходимые гонщику – проще говоря, отрабатывает реакцию.

Когда будете смотреть видео, обратите внимание на показания спидометра…

Reflex training 😅 @gopro

