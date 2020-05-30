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Видео: Даниэль Риккардо тренирует реакцию

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Даниэль Риккардо, находясь на самоизоляции, явно не скучает и находит различные способы поддерживать отличную физическую и гоночную форму.

Например, носится по пересечённой местности на мотовездеходе, да так, что дух захватывает. А потом рассказывает об этом на своей странице в Instagram, объяснив появление этого короткого, но весьма занимательного видео тем, что он так он тренирует рефлексы, необходимые гонщику – проще говоря, отрабатывает реакцию.

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Когда будете смотреть видео, обратите внимание на показания спидометра…

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Reflex training 😅 @gopro

A post shared by Daniel Ricciardo (@danielricciardo) on May 28, 2020 at 4:24am PDT

Источник:www.f1news.ru
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