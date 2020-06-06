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Автоспорт

Алези пришлось продать Ferrari F40 ради карьеры сына

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Жану Алези пришлось продать раритетный спорткар Ferrari F40, чтобы оплатить выступления сына в Формуле 2. Теперь бывший гонщик Формулы 1 призывает снизить стоимость участия в молодёжных категориях.

В прошлом году Джулиано Алези дебютировал в Ф2 в составе Trident, его лучшим результатом стало 5-е место в воскресном спринте в Абу-Даби, он завершил сезон на 15-м месте в личном зачёте, а в этом сезоне перешёл в команду HWA, где его напарником будет российский гонщик Артём Маркелов.

В своё время модель F40 создавалась к 40-летию марки Ferrari и стала последним спорткаром, выпуск которой благословил лично Энцо Феррари. Её рыночная стоимость оценивается примерно в 1 миллион евро, тогда как для выступлений в Формуле 2 требуется бюджет, почти в два раза больше.

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«Мы говорим об ограничении бюджетов, но к Формуле 2 это не относится, там цены не меняются, – посетовал Алези в эфире телеканала Sky Sports. – Поэтому я уверен, что многие гонщики не смогут завершить сезон, этот год станет ужасным для пилотов, выступающих в Ф2 и Ф3.

Надеюсь, в результате всех этих крупных неприятностей что-то начнёт меняться, ведь молодые гонщики платят за свои выступления высокую цену, причём речь не только о деньгах. Ведь они вынуждены бросать учёбу в школе, в университете, поскольку мечтают быть гонщиками, и это никого не волнует.

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Меня это очень огорчает, ведь в прошлом я выступал в Формуле 1, у меня есть связи, однако пришлось продать мою Ferrari F40, чтобы собрать бюджет, необходимый для выступлений сына в Формуле 2.

Почему? Потому что найти спонсоров практически невозможно. Кроме того, достаточно просто посмотреть на стоимость необходимого оборудования – всё стоит слишком дорого, и никто не хочет это менять. Но так не может продолжаться вечно».

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Свою F40 Жан Алези получил в рамках контракта с Ferrari, за которую выступал с 1991-го по 1995 гг.

Алези пришлось продать Ferrari F40 ради карьеры сына

«Иметь в своём гараже Ferrari F40 или видеть, как мой сын выступает в Формуле 2 – это даже сравнивать нельзя. Я предпочитаю, чтобы Джулиано выступал в гонках, всё равно я уже не в том возрасте, чтобы гонять на F40», – добавил он, смеясь.

Сезон в Ф2 в этом году начнётся в Австрии, этап молодёжной серии, как всегда, пройдёт в рамках гоночного уик-энда Формулы 1.

Источник:www.f1news.ru
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