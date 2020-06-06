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Эллисон: Ферстаппен будет очень серьёзным соперником

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В Mercedes не исключают, что в этом сезоне впервые с 2013 года титул может выиграть представитель другой команды – такую вероятность допускает Джеймс Эллисон. По мнению технического директора Mercedes, в первых гонках сезона, которые пройдут на австрийском автодроме Red Bull Ring, может блеснуть Макс Ферстаппен – именно ему удавалось выиграть Гран При Австрии в предыдущие два года.

«Несомненно, Макс будет очень серьёзным нашим соперником в этом году, – сказал Эллисон. – Команда Ferrari на предсезонных тестах тоже демонстрировала кое-какие признаки неплохой формы, но в Австрии вновь будет очень силён Макс, поскольку команда Red Bull всегда выступает там с особым вдохновением, именно ей принадлежит что-то вроде рекорда этой трассы».

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На контрасте с успехами Red Bull Racing чемпионская команда в 2018-м и 2019-м выступала в Шпильберге не лучшим образом. Два года назад ни одна из машин Mercedes не добралась до финиша из-за технических проблем, а в предыдущем Гран При Австрии Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону пришлось несколько сбавить темп из-за угрозы перегрева двигателя, что не позволило им бороться за победу.

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Однако Эллисон уверен, что на этот раз прежние проблемы не повторятся: «В прошлом году в Австрии нам помешали собственные ошибки, сказавшиеся на работе системы охлаждения, поэтому мы ехали намного медленнее, чем в теории позволяла машина.

А если говорить о 2018 годе, то нас подвела надёжность, а также неудачные решения, которые мы принимали, когда на трассу выехал автомобиль безопасности. Так что мы готовимся к отправке в Австрию, где, возможно, покажем более высокие результаты, чем в предыдущие два сезона».

Источник:www.f1news.ru
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