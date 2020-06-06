eSports: Верляйн выиграл гонку Формулы E в Нью-Йорке

Паскаль Верляйн одержал свою третью победу в виртуальной Формуле E и вышел вперёд в личном зачёте серии Race at Home, опередив Стоффеля Вандорна накануне завтрашней финальной гонки.

А сегодня немецкий гонщик команды Mahindra выступил просто великолепно, начав день с того, что на виртуальной трассе в Нью-Йорке выиграл поул, что принесло ему три дополнительных очка. Затем он уверенно стартовал, удержав лидерство, и не уступил его до самого финиша, постепенно наращивая преимущество.

Дебютант Audi Кельвин ван дер Линде, заменивший уволенного Даниэля Абта, очень неплохо провёл гонку, но сначала ему было не под силу догнать опытного Верляйна, а на последнем круге его опередил Оливер Роулэнд, пилот Nissan.

Но за место на подиуме Роулэнду пришлось побороться, поскольку по ходу гонки на третью позицию также претендовали Мак Гюнтер и Вандорн. Казалось, Стоффелю, стартовавшему с 5-й позиции, уже удалось опередить Роулэнда и Гюнтера, представителя BMW, но между машиной Макса и Mercedes бельгийца произошёл контакт. В итоге Стоффель финишировал четвёртым и опустился на вторую строчку личного зачёта.

Перед финалом серии он уступает Верляйну 22 очка, но в завтрашней гонке очки начисляются в двойном размере, так что ситуация в турнирной таблице ещё может измениться. После обоюдного столкновения виртуальная машина Гюнтера тоже получила повреждения, поэтому он занял только пятое место.

«Это была хорошая гонка, но для меня она оказалась одной из самых сложных, – прокомментировал Верляйн. – Из-за системы Halo мне было плохо видно стартовый светофор, но в итоге я всё-таки смог создать отрыв, когда разобрался с проблемой. Посмотрим, что нам удастся предпринять завтра…»