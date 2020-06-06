Mercedes может расширить свою программу в автоспорте

Одним из последствий перехода Формулы 1 на ограниченные бюджеты может стать расширение автоспортивной программы Mercedes, – об этом заявил Тото Вольфф, хотя и сделал оговорку, что высвободившиеся ресурсы могут быть перераспределены и по-другому.

«Мы живём в экономической реальности, которая очень отличается от той, что была до пандемии Covid-19, – сказал руководитель команды Mercedes. – Мы согласились на более низкий бюджетный потолок, поскольку успешное участие в Формуле 1 предполагает, что вы зарабатываете деньги, а не теряете их.

Для нас это также способ обеспечить, что концерн Daimler будет не только получать преимущества за счёт спортивного и маркетингового аспектов Формулы 1, но ещё и сделает участие в этом чемпионате максимально сбалансированным по затратам. Я считаю, что мы должны поддержать переход на ограниченные бюджеты именно поэтому.

Но это также означает, что мы должны изменить свои подходы и трудоустроить персонал в каких-то новых областях. Кто знает, может быть, мы будем присматриваться к другим гоночным категориям, чтобы сохранить кадры, а также не допустить утечку интеллектуальной собственности за пределы Mercedes».

Руководство штутгартского концерна приняло решение прекратить участие в кузовной серии DTM ещё в конце 2018 года и полностью сосредоточиться на Формуле 1 и новом проекте в Формуле E. О том, как автоспортивная программа Mercedes может развиваться в будущем, и как может измениться его роль в ней, Вольфф ведёт переговоры с главой концерна Ола Каллениусом.

«Разумеется, я размышляю о своём будущем, – прокомментировал он. – О том, каким оно может быть, я веду переговоры с Каллениусом. Речь не об обычном контракте по трудоустройству, поскольку он также включает владение акциями. И сейчас мы в процессе этих переговоров, цель которых – определиться с нашим общим будущим.

Поэтому я не хочу использовать какие-то конкретные формулировки, будет ли моя должность называться “руководитель команды” или “управляющий директор” – это роли не играет. Если честно, я пока не принял никакого решения, поскольку гонки даже не начались. И все эти дискуссии и переговоры идут именно сейчас».