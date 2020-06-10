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Автоспорт

В Mercedes начали тесты – со всеми ограничениями

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Команда Mercedes начала двухдневные тесты в Сильверстоуне с шасси W09 2018 года – это самая поздняя машина, разрешенная регламентом для частных тестов.

Сегодня за руль сел Валттери Боттас, завтра его сменит Льюис Хэмилтон. Цель тестов – освежить навыки. Команда отработает необходимые процедуры и протоколы безопасности, которые будут действовать на первых этапах для снижения риска заражения, а гонщики смогут немного поработать за рулём реальной машины.

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На тестах механики в боксах находились в масках, как и Валттери – пока не сел за руль. Фотографии с гонок в начале сезона в этом году будут весьма характерными.

Источник:www.f1news.ru
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