Джовинацци: Моё время в Ferrari ещё не наступило

Когда стало известно об уходе Себастьяна Феттеля из Ferrari, в числе кандидатов на его место называли Антонио Джовинацци, но контракт был подписан с Карлосом Сайнсом. Сам Антонио отметил, что ему было приятно видеть своё имя в списке кандидатов, но время для перехода в Скудерию ещё не наступило.

Антонио Джовинацци: «Я по-прежнему вхожу в семью Ferrari, и мне было приятно видеть себя в числе кандидатов на место в команде. Моя карьера не была лёгкой, я всегда боролся за места, но, возможно, время для перехода в Ferrari ещё не наступило.

Я провёл всего 23 Гран При, заметно прогрессировал в прошлом году, но в этом году мы ещё не участвовали в гонках, и мне действительно сложно. Однако я ещё молод, и если продолжу в том же ключе, продолжу бороться и много работать, то в будущем у меня появится возможность.

Я знаю, что Шарль Леклер перешёл в Ferrari после одного сезона, но в моём случае… Вспомните прошлый год, когда во второй части чемпионата у команды были проблемы с машиной. Из-за этого не было результатов, хотя я стал лучше, как гонщик.

Тем не менее, Маттиа Бинотто сказал мне, что они продолжают следить за моей карьерой, и это здорово. Кроме того, я уверен, что вместе с Alfa Romeo мы сможем добиться отличных результатов. Такова цель, ведь сейчас это моя команда».