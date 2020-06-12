В Формуле 1 отказались от возврата старого правила

В Формуле 1 обсуждали возвращение правила 30-летней давности, согласно которому худший результат в сезоне не идёт в зачёт гонщика в чемпионате. Росс Браун рассказал, что от идеи отказались, поскольку возникли опасения, что команды найдут возможность использовать это правило для получения преимущества над соперниками.

«Мы пришли к выводу, что команды, к сожалению, начнут по-своему играть с этим правилом, – приводит слова Росса Брауна Racefans. – Они бы воспользовались возможностью, чтобы отбросить некоторые результаты.

Команды не станут держать это правило «про запас» на случай, если их гонщик заболеет и не сможет участвовать в гонке. Они воспользуются им, когда покажут плохой результат. Если возникнут проблемы с надёжностью или гонщик разобьёт машину, они просто решат исключить этот результат. И я не знаю, как не допустить использование этого правила в таких случаях.

Команды могут сказать: «Мы не собираемся зарабатывать очки в этой гонке, мы лучше отбросим этот результат и сэкономим ресурс двигателя». Или они могут сказать: «Мы на такой стадии, что очков, которые можем заработать в этой гонке, нам недостаточно». Они все начнут играть с этим правилом.

Особенность Формулы 1 в том, что все пытаются получить тактическое преимущество, даже если какие-то правила вводятся из благих намерений: если гонщик не сможет принять участие в гонке по какой-либо причине, это не повлияет на его шансы в чемпионате».

Росс Браун рассказал, что рассматривался вариант, при котором в качестве исключения не будут учитываться результаты, если гонщик не сможет принять участие в гонке из-за коронавируса, но отметил, что «в данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня».