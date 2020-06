Шарль Леклер представил новый дизайн шлема

Гонщик Ferrari Шарль Леклер показал новый дизайн своего гоночного шлема и рассказал об особенностях раскраски.

Шарль Леклер: «Это мой новый шлем для сезона 2020 года, и я сейчас объясню, почему я выбрал такую раскраску. Я оставил свои любимые цвета – красный и чёрный, которые отлично сочетаются друг с другом. На самом деле дизайн очень похож на прошлогодний.

В прошлом году мне понравилась специальная версия раскраски, в котором мой логотип красного цвета размещён наверху. В этом году этот элемент останется на постоянной основе. На шлеме остались упоминания двух людей, которые больше остальных помогли мне – мой отец и Жюль Бьянки. Их нет с нами, но они продолжают присматривать за мной и помогать в достижении целей, к которым я стремлюсь».

New season, new lid 🖌@Charles_Leclerc walks you through his 2020 design 🎨

Presented by @ray_ban #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/3bhXMdwtZJ

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 24, 2020