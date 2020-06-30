Перес: В Австрию я всегда приезжаю с удовольствием

Перед началом уик-энда в Шпильберге гонщики Racing Point Серхио Перес и Лэнс Стролл рассказали о своих ожиданиях…

Серхио Перес: «Впервые я оказался в Шпильберге относительно недавно – в 2014-м. К сожалению, мне не удавалось провести в Австрии столько времени, столько хотелось, но на этот этап я всегда приезжаю с удовольствием.

Это очень красивое место с удивительными пейзажами, где вас окружает природа. Это ещё и домашняя гонка для компании BWT, которая много лет нас поддерживает, поэтому особенно хочется порадовать их отличной гонкой.

Трасса непростая. Круг довольно короткий, но в каждом повороте свои сложности – нужно атаковать очень точно, чтобы каждый из них пройти идеально. Этим трасса отличается от остальных, здесь прессинг чувствуешь на каждом круге. Особенно хорош третий поворот, где сложно найти оптимальный апекс, но мне он очень нравится».

Лэнс Стролл: «Австрия – потрясающая страна, где я чувствую себя как дома. Я люблю горы, люблю горные лыжи и прогулки на свежем воздухе. Местные пейзажи невероятны! Мне очень нравится там бывать.

Круг в Шпильберге короткий и техничный – вы чувствуете вызов, но всё же достаточно приятный и плавный. В квалификации вы проезжаете круг всего за минуту – словно в картинге, но каждый поворот нужно пройти очень точно. Каждая деталь, каждая сотая доля секунды могут определить две-три позиции на стартовом поле, что делает борьбу ещё более интересной».