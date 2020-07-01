Indy 500: В McLaren SP представили машину Алонсо

В августе Фернандо Алонсо вновь выйдет на старт Indy 500, и на этот раз ему предстоит выступать на машине №66 команды Arrow McLaren SP, а его напарниками станут Пато О’Вард и Оливер Эскью, для которых это будет первый опыт участия в легендарной гонке.

«Наконец-то мы представили машину для гонки Indy 500, и мне она очень нравится, нравится её раскраска со всеми логотипами спонсоров, – прокомментировал испанец. – Думаю, на трассе она будет выглядеть ещё лучше.

Разумеется, я с нетерпением жду этой гонки, возможно, самого крупного события в мировом автоспорте. Нам вновь предстоит соревноваться со всеми этими невероятно талантливыми гонщиками и командами – надеюсь, болельщиков мы тоже увидим. Мне уже хочется поскорее сесть за руль этой машины – надеюсь, вам тоже понравилось, как она выглядит! Скоро увидимся!»