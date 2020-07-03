Хорнер: У нас остаются сомнения по поводу системы DAS

На пятничных тренировках в Шпильберге машины Mercedes были оснащены системой DAS, позволяющей гонщикам на ходу изменять углы схождения передних колёс, которая была представлена ещё на тестах в Барселоне и вызвала немало вопросов. Но в одном эксперты единодушны: это любопытное изобретение может оказаться весьма эффективным и обеспечить определённое преимущество.

Во время первой тренировки в Шпильберге руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера спросили, не собирается ли его команда разработать нечто подобное, чтобы не отставать от Mercedes.

«Ещё надо посмотреть, будет ли DAS установлена на их машинах (в день гонки), – уклончиво ответил он. – Разумеется, это сложная и хитрая система, и, конечно, мы ждём некоторых разъяснений от FIA, поскольку у нас пока остаются сомнения.

Что касается вашего вопроса, то всё зависит от того, чего она позволяет добиться. Я согласен, что это очень толковое изобретение, но очень сложное по конструкции, и для начала надо понять, в какой мере DAS соответствует регламенту».

Разумеется, проблема скорее не в сложности этой системы, а в том, что со следующего сезона она однозначно будет запрещена.