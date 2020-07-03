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Автоспорт

Хорнер: У нас остаются сомнения по поводу системы DAS

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На пятничных тренировках в Шпильберге машины Mercedes были оснащены системой DAS, позволяющей гонщикам на ходу изменять углы схождения передних колёс, которая была представлена ещё на тестах в Барселоне и вызвала немало вопросов. Но в одном эксперты единодушны: это любопытное изобретение может оказаться весьма эффективным и обеспечить определённое преимущество.

Во время первой тренировки в Шпильберге руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера спросили, не собирается ли его команда разработать нечто подобное, чтобы не отставать от Mercedes.

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«Ещё надо посмотреть, будет ли DAS установлена на их машинах (в день гонки), – уклончиво ответил он. – Разумеется, это сложная и хитрая система, и, конечно, мы ждём некоторых разъяснений от FIA, поскольку у нас пока остаются сомнения.

Что касается вашего вопроса, то всё зависит от того, чего она позволяет добиться. Я согласен, что это очень толковое изобретение, но очень сложное по конструкции, и для начала надо понять, в какой мере DAS соответствует регламенту».

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Разумеется, проблема скорее не в сложности этой системы, а в том, что со следующего сезона она однозначно будет запрещена.

Источник:www.f1news.ru
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