Ф-1 возвращается: превью Гран-при Австрии, мнение букмекеров, трансляция

217 дней – именно сколько дней поклонники королевы автоспорта должны были ждать открытия сезона Гран-при Австрии 2020 года. Это третий самый длинный “зимний” перерыв в истории спорта.

Основная информация о треке

Название: Red Bull Ring

Длина трассы: 4318 км

Количество кругов Гран При: 71

Прошлогодний победитель: Макс Ферстаппен (Red Bull)

Рекорд круга (гонка): 1:06.957, Кими Райкконен (Ferrari, 2018)

Рекорд круга (квалификация): 1:03.003, Шарль Леклер (Ferrari, 2019)

Характеристика Red Bull Ring

Характеристики трассы Red Bull Ring весьма специфичны, поскольку объект протяженностью 4318 км разделен на несколько прямых участков, разделенных всего десятью поворотами. Такая специфика не требует, чтобы болиды генерировали бесчисленное количество прижимной силы, которая здесь не играет ведущей роли и является полной противоположностью венгерской трассе Hungaroring. Его альтернативой в этом случае является эффективность энергоблока, который является ключевым элементом в этом объекте. Адекватное сцепление и тяга также важны.

Последние победители Гран-при Австрии

Последние два сезона (2019 и 2018) здесь побеждал Макс Ферстаппену, который первым пересекал финишную черту, однако с 2014 года, когда Red Bull Ring вернулся в календарь Формулы 1, до этого здесь побеждали гонщики Mercedes.

Валттери Боттас оказался лучшим в сезоне 2017 года, а Льюис Хэмилтон перед этим выиграл у Макса Ферстаппена и Кими Райкконена, который выступал в цветах Ferrari. Первые два года после возвращения Ф1 в Австрию победителем был Нико Росберг, который поднялся на высшую ступень пьедестала в 2014 и 2015 годах.

На трассе Red Bull Ring, которая до 2003 года называлась A1 Ring, победителями также становились такие гонщики, как Михаэль Шумахер, Дэвид Култхард, Мика Хаккинен, Эдди Ирвин, Ален Прост, Найджел Мэнселл и Ники Лауда.

Что ожидать от этого Гран При

В принципе, можно ожидать всего. Форма фаворитов – одно большое неизвестное, хотя и две стартовые практики раскрыли некоторые карты. Похоже, что Ferrari находится в плохом положении. Это связано с тем, что итальянцы, по-видимому, не привезли никаких поправок в Австрию, в отличие от конкурентов из Mercedes и Red Bull. Макс Ферстаппен, безусловно, будет достойным внимания персонажем. Голландец выиграл две последние гонки на Гран При Австрии, а Red Bull Ring явно походит команде австрийского гиганта. Однако практики показали, что не Red Bull пока фаворит, а Mercedes. Именно немецкая команда и особенно Льюис Хэмилтон был лучше всех на более чем полсекунды.

Весьма неожиданно, что третьим лучшим гонщиком дня стал пилот Racing Point Серио Перес, хотя и Себастьян Феттель и Даниэль Риккардо проиграли ему несколько сотых секунды, сам этот результат весьма оптимистичен для команды.

Итог

Наконец-то Формула-1 возвращается, этого ждали все поклонники автоспорта. Да, Мерседес снова видится главным фаворитом, но прошли только первые практики, квалификация и гонка могут быть совсем другими. Интересным будет борьба не только за первое место, но и за второе и третье, Ред Булл и Феррари пока непонятно в какой-форме, а вот Racing Point и Макларен похоже, готовы сделать шаг вперед.

Мнение букмекеров

Победа в гонке

Льюис Хэмилтон – 1.61

Валттери Боттас – 3.85

Макс Ферстапен – 4.75

Шарль Леклер – 15

Себастьян Феттель – 17

Трансляция

В Украине Формулу-1 показывает Сетанта Спорт. Квалификацию к сожалению покажет в записи, а вот трансляция гонки будет в прямом эфире – начало в 16:05.