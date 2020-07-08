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Автоспорт

Британский таблоид назвал размер зарплаты Алонсо

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Британский таблоид The Sun без ссылки на какие-либо источники назвал размер зарплаты Фернандо Алонсо, которую испанец будет получать в команде Renault.

По информации издания, в следующие два года Алонсо будет зарабатывать около 15 млн. фунтов стерлингов за сезон. Насколько эта сумма соответствует реальности – можно только догадываться, но цифра выглядит вполне правдоподобной.

Подписав контракт с Фернандо Алонсо, в Renault смогли немного сэкономить на выплатах гонщикам. Так действующий контракт с Даниэлем Риккардо предполагает зарплату австралийца в размере 20 млн. евро за сезон, а также различные финансовые бонусы за достижение определённых результатов.

Источник:www.f1news.ru
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