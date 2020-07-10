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Автоспорт

Ф3: Фредерик Вести выиграл квалификацию в Штирии

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Победой Фредерика Вести завершилась вторая квалификация сезона Формулы 3 в Шпильберге. Вторым в субботней гонке стартует Дэвид Бекман, а замкнул первую тройку Логан Сарджент.

Первые круги в первой попытке гонщики не атаковали, разогревая шины. Первым более-менее конкурентоспособное время показал Лирим Цендели из Trident, однако практически сразу его результат превзошли Оскар Пиастри и Алекс Перони. Включиться в борьбу лидеров смог и Дэвид Бекман со своим вторым временем. Однако вскоре первую тройку опередили Себастьян Фернандес и Фредерик Вести.

Бекман, Пиастри, Цендели и Пирони попробовали ответить, показав лучшее для себя время, но превзойти результаты двух лидеров не смогли. Практически сразу же на трассе появились красные флаги из-за того, что лидер Фернандес вылетел в гравий и доехал до стены из отработанных шин. Для гонщика ART квалификация на этом закончилась. Маршалам потребовалось пять минут, чтобы убрать машину, после чего сессия возобновилась.

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Первым вновь на трассу выехал Клемент Новалак, занимавший в тот момент 28-е место. Однако гонщик Carlin не стал заканчивать быстрый круг и вернулся на пит-лейн, чтобы вместе со всеми вернуться на вторую попытку.

Гонщики устремились на трассу за 12 минут до конца сессии. Задача лидеров в первую очередь свелась к тому, чтобы попробовать превзойти результат уже отсутствующего Фернандеса, и первому это удалось сделать Логану Сардженту.

Однако спустя несколько секунд результат гонщика Prema превзошёл Фредерик Вести, но его время было аннулировано за несоблюдение границ трассы. Таким образом, Оскар Пиастри показавший третье время, переместился на вторую строчку. За пять минут до конца сессии вновь появились красные флаги из-за остановки Игора Фраги.

После возобновления сессии Фредерик Вести смог превзойти результат Сарджента, который не поехал на финальную попытку. Такое решение дорого обошлось Логану, поскольку его смог опередить еще и Дэвид Бекман.

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Российский гонщик команды ART Александр Смоляр квалифицировался двенадцатым, уступив обладателю поула 0,560 секунды.

Пилот
Команда
Время
Разница
Круги

1. Ф.Вести
Prema Racing
1’20.378

14

2. Д.Бекман
Trident
1’20.501
0.123
13

3. Л.Сарджент
Prema Racing
1’20.570
0.192
11

4. О.Пиастри
Prema Racing
1’20.590
0.212
14

5. Т.Пуршер
ART Grand Prix
1’20.654
0.276
15

6. Л.Цендели
Trident
1’20.709
0.331
14

7. А.Перони
Campos Racing
1’20.734
0.356
13

8. О.Колдуэлл
Trident
1’20.767
0.389
13

9. С.Фернандес
ART Grand Prix
1’20.816
0.438
7

10. Л.Лоусон
Hitech Grand Prix
1’20.853
0.475
14

11. Р.Ферсхор
MP Motorsport
1’20.871
0.493
14

12. А.Смоляр
ART Grand Prix
1’20.935
0.557
14

13. М.Фьютрелл
Hitech Grand Prix
1’20.960
0.582
13

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14. М.Наннини
Jenzer Motorsport
1’21.026
0.648
15

15. Л.Дюннер
MP Motorsport
1’21.115
0.737
13

16. Д.Хьюз
HWA Racelab
1’21.122
0.744
10

17. Б.Фискал
MP Motorsport
1’21.156
0.778
14

18. Р.Станек
Charouz Racing System
1’21.169
0.791
15

19. Д.Хаугер
Hitech Grand Prix
1’21.224
0.846
15

20. С.Флёрш
Campos Racing
1’21.228
0.850
14

21. Э.Фиттипальди
HWA Racelab
1’21.269
0.891
13

22. Д.Шумахер
Charouz Racing System
1’21.292
0.914
14

23. Д.Дуэн
HWA Racelab
1’21.344
0.966
11

24. И.Фрага
Charouz Racing System
1’21.415
1.037
11

25. К.Новалак
Carlin Buzz Racing
1’21.436
1.058
16

26. К.Уильямс
Jenzer Motorsport
1’21.527
1.149
13

27. Э.Ахмед
Carlin Buzz Racing
1’21.544
1.166
14

28. К.Дас
Carlin Buzz Racing
1’21.547
1.169
13

29. Ф.Малвестити
Jenzer Motorsport
1’21.606
1.228
14

30. А.Деледда
Campos Racing
1’22.226
1.848
13

Источник:www.f1news.ru
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