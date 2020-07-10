Ф3: Фредерик Вести выиграл квалификацию в Штирии

Победой Фредерика Вести завершилась вторая квалификация сезона Формулы 3 в Шпильберге. Вторым в субботней гонке стартует Дэвид Бекман, а замкнул первую тройку Логан Сарджент.

Первые круги в первой попытке гонщики не атаковали, разогревая шины. Первым более-менее конкурентоспособное время показал Лирим Цендели из Trident, однако практически сразу его результат превзошли Оскар Пиастри и Алекс Перони. Включиться в борьбу лидеров смог и Дэвид Бекман со своим вторым временем. Однако вскоре первую тройку опередили Себастьян Фернандес и Фредерик Вести.

Бекман, Пиастри, Цендели и Пирони попробовали ответить, показав лучшее для себя время, но превзойти результаты двух лидеров не смогли. Практически сразу же на трассе появились красные флаги из-за того, что лидер Фернандес вылетел в гравий и доехал до стены из отработанных шин. Для гонщика ART квалификация на этом закончилась. Маршалам потребовалось пять минут, чтобы убрать машину, после чего сессия возобновилась.

Первым вновь на трассу выехал Клемент Новалак, занимавший в тот момент 28-е место. Однако гонщик Carlin не стал заканчивать быстрый круг и вернулся на пит-лейн, чтобы вместе со всеми вернуться на вторую попытку.

Гонщики устремились на трассу за 12 минут до конца сессии. Задача лидеров в первую очередь свелась к тому, чтобы попробовать превзойти результат уже отсутствующего Фернандеса, и первому это удалось сделать Логану Сардженту.

Однако спустя несколько секунд результат гонщика Prema превзошёл Фредерик Вести, но его время было аннулировано за несоблюдение границ трассы. Таким образом, Оскар Пиастри показавший третье время, переместился на вторую строчку. За пять минут до конца сессии вновь появились красные флаги из-за остановки Игора Фраги.

После возобновления сессии Фредерик Вести смог превзойти результат Сарджента, который не поехал на финальную попытку. Такое решение дорого обошлось Логану, поскольку его смог опередить еще и Дэвид Бекман.

Российский гонщик команды ART Александр Смоляр квалифицировался двенадцатым, уступив обладателю поула 0,560 секунды.

Пилот

Команда

Время

Разница

Круги

1. Ф.Вести

Prema Racing

1’20.378

–

14

2. Д.Бекман

Trident

1’20.501

0.123

13

3. Л.Сарджент

Prema Racing

1’20.570

0.192

11

4. О.Пиастри

Prema Racing

1’20.590

0.212

14

5. Т.Пуршер

ART Grand Prix

1’20.654

0.276

15

6. Л.Цендели

Trident

1’20.709

0.331

14

7. А.Перони

Campos Racing

1’20.734

0.356

13

8. О.Колдуэлл

Trident

1’20.767

0.389

13

9. С.Фернандес

ART Grand Prix

1’20.816

0.438

7

10. Л.Лоусон

Hitech Grand Prix

1’20.853

0.475

14

11. Р.Ферсхор

MP Motorsport

1’20.871

0.493

14

12. А.Смоляр

ART Grand Prix

1’20.935

0.557

14

13. М.Фьютрелл

Hitech Grand Prix

1’20.960

0.582

13

14. М.Наннини

Jenzer Motorsport

1’21.026

0.648

15

15. Л.Дюннер

MP Motorsport

1’21.115

0.737

13

16. Д.Хьюз

HWA Racelab

1’21.122

0.744

10

17. Б.Фискал

MP Motorsport

1’21.156

0.778

14

18. Р.Станек

Charouz Racing System

1’21.169

0.791

15

19. Д.Хаугер

Hitech Grand Prix

1’21.224

0.846

15

20. С.Флёрш

Campos Racing

1’21.228

0.850

14

21. Э.Фиттипальди

HWA Racelab

1’21.269

0.891

13

22. Д.Шумахер

Charouz Racing System

1’21.292

0.914

14

23. Д.Дуэн

HWA Racelab

1’21.344

0.966

11

24. И.Фрага

Charouz Racing System

1’21.415

1.037

11

25. К.Новалак

Carlin Buzz Racing

1’21.436

1.058

16

26. К.Уильямс

Jenzer Motorsport

1’21.527

1.149

13

27. Э.Ахмед

Carlin Buzz Racing

1’21.544

1.166

14

28. К.Дас

Carlin Buzz Racing

1’21.547

1.169

13

29. Ф.Малвестити

Jenzer Motorsport

1’21.606

1.228

14

30. А.Деледда

Campos Racing

1’22.226

1.848

13