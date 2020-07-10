Гонки в Муджелло и Сочи официально подтверждены

Руководство Формулы 1 продолжает формировать календарь сезона 2020 года, и сегодня подтверждены ещё два осенних этапа: Гран При Тосканы в Муджелло и Гран При России в Сочи.

Формула 1 благодарит промоутеров, власти этих стран, команды и FIA за их напряжённую работу и поддержку, которые сделали возможным проведение этих гонок.

Этап в Муджелло пройдёт с 11 по 13 сентября, гонка на Сочи Автодроме – с 25 по 27 сентября.

Чейз Кэри, исполнительный директор Формулы 1: «Мы рады объявить о том, что Муджелло и Сочи войдут в календарь 2020 года, и хотим поблагодарить всех наших партнёров за поддержку.

В прошлый уик-энд в Австрии начался сезон, всё прошло отлично, и у нас крепнет уверенность в том, что мы сможем реализовать наши планы на оставшуюся часть чемпионата.

Гран При России – важный момент сезона, и мы с нетерпением ждём возвращения в Сочи в сентябре. В такой же степени мы рады, что гонка Формулы 1 впервые пройдёт в Муджелло в ознаменование 1000-го Гран При Ferrari.

Обе гонки станут отличным подарком болельщикам, и в ближайшие недели мы подтвердим следующие этапы чемпионата».