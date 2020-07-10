Макс Ферстаппен: Посмотрим, какой завтра будет погода

Макс Ферстаппен возглавил протокол второй пятничной тренировки, но воздержался от прогноза на уик-энд…

Макс Ферстаппен (1-й): «По сравнению с прошлой неделей мы прибавили – баланс машины улучшился. Сегодня лишь пятница, пока рано говорить о том, сократилось ли отставание от Mercedes, но мы довольны тем как всё прошло. Мы попробовали несколько вариантов, чтобы понять поведение машины, и выбрали верный.

Посмотрим, какой завтра окажется погода, но итоги уик-энда всё равно выяснятся только в воскресенье. Обычно на дистанции гонки мы более конкурентоспособны. Те одиннадцать кругов, которые я проехал в гонке на прошлой неделе, выглядели неплохо, а сейчас должно быть ещё лучше.

Даже если завтра квалификацию отменят из-за погоды, надеюсь, её проведут утром в воскресенье, так что я не рассчитываю, что стартовое поле посчитают по сегодняшним результатам и я стартую с поула».

Алекс Элбон (7-й): «На этой неделе мы действуем креативнее, попробовали множество разных решений – одни сработали, а другие нет.

Никто не знает, какой завтра будет погода, посмотрим. Прежде когда здесь шёл дождь, это всегда был настоящий ливень, но мы рассматриваем сегодняшнюю пятницу, как обычную, поэтому всё проанализируем, а о погоде будет думать завтра.

В конце сессии я немного перестарался на выходе из поворота и машину развернуло, но ничего серьёзного. Очевидно, что Макс хорошо провёл тренировку, ему комфортно в машине. Надеюсь, я смогу чему-то научиться на его половине боксов – и сделать шаг вперёд».