Андреа Стелла: Мы выполнили намеченную программу

В McLaren постарались по максимуму использовать пятничные тренировки, чтобы сравнить данные с прошлым уик-эндом. Карлос Сайнс поработал продуктивно, а Ландо Норрису помешало плохое самочувствие…

Карлос Сайнс (5-й): «Второй уик-энд на той же трассе подряд позволил сравнить разные варианты настроек. Я экспериментировал, стараясь найти решение проблем с балансом, возникших в прошлый уик-энд. Одни решения сработали, другие – не вполне.

Сегодня особенные тренировки, ведь квалификацию могут отменить. На этот случай многие гонщики выезжали на свежих шинах и старались показать хорошее время. Посмотрим, какая погода нас ждёт – возможно что-нибудь интересное!»

Ландо Норрис (8-й): «Сложный день и несколько неудач. Из-за пары проблем я проехал не так много кругов, как мы хотели, но машина вела себя хорошо, и у нас неплохой темп. По-моему, некоторые команды добились большего прогресса с прошлого уик-энда, но у нас всё равно неплохие позиции перед квалификацией и гонкой. Я доволен машиной, и это придаёт мне уверенности, но судя по всему, в субботу и воскресенье условия изменятся, и мы должны быть к этому готовы».

Андреа Стелла, гоночный директор: «В прошлый уик-энд мы хорошо выступили и добились отличного результата, а также узнали, что у нас сильные соперники, и надо повышать квалификационный и гоночный темп, стараясь отыграть каждую долю секунды.

Мы выступаем на той же трассе, что и в прошлый уик-энд, и у нас обширная программа: надо было протестировать разные решения, поработать с аэродинамикой, шинами и настройками. Машина вела себя хорошо, мы выполнили всё, что планировали, а вечером здесь в Австрии и на базе команды в Уокинге должны извлечь из этого как можно больше информации, чтобы к завтрашнему дню улучшить машину.

Единственный минус – Норрис получил штраф с потерей позиций на стартовой решётке, но мы уверены, что хорошо выступим в квалификации, когда бы она ни прошла».