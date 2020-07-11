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Автоспорт

Бинотто: Гонщики будут соблюдать ограничения

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Оба гонщика Ferrari получили предупреждения от FIA по поводу необходимости соблюдения протокола Covid-19, согласованного руководством страны, Формулы 1 и FIA.

Себастьян Феттель получил предупреждение на прошлой неделе, когда общался с руководством Red Bull Racing без маски на лице, хотя контакты с другими командами ограничены. Шарль Леклер между гонками съездил на день рождения младшей сестры в Монако – и тоже был предупреждён.

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Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто заявил в пятницу, что такое больше не повторится…

Маттиа Бинотто: «Очевидно, что Шарль и Себастьян должны соблюдать все ограничения. Их соблюдает вся команда.

Для всех нас важно было оказаться здесь и начать сезон. Ограничения достаточно строгие, но они не отвлекают нас от борьбы. Думаю, оба гонщика понимают, что сделали не так. В будущем я уделю этому большее внимание».

Источник:www.f1news.ru
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