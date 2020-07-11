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Автоспорт

Три сценария определения стартового поля из-за дождя

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В пятницу вечером директор гонок FIA Майкл Маси сообщил командам о трёх возможных сценариях в случае сильного дождя в субботу.

Майкл Маси: «Ещё утром прогноз на утро воскресенья был неблагоприятным, но сейчас всё прояснилось, хотя прогноз на субботу по-прежнему выглядит не лучшим образом. В случае переноса квалификация может пройти утром в воскресенье. Это вполне рабочий вариант.

Если в субботу будет настолько сильный дождь, что третья тренировка и квалификация не состоятся, и даже утром в воскресенье мы не сможем её провести, тогда мы можем сформировать стартовое поле по протоколу второй пятничной тренировки.

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Есть и третий вариант. Если утром в субботу мы проведём третью тренировку, а квалификация не состоится ни в субботу, ни утром в воскресенье, тогда стартовое поле будет сформировано по результатам третьей тренировки».

Источник:www.f1news.ru
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