Эндрю Шовлин: Идеальный результат!

Гран При Штирии завершился для Mercedes победным дублем, и на этот раз на австрийской трассе никто не мог сравниться по скорости с Льюисом Хэмилтоном.

Льюис Хэмилтон (1-й): «Раньше эта трасса относилась к числу тех, где я выступал не лучшим образом, поэтому я очень доволен сегодняшним результатом. После финального Гран При 2019 года прошло очень много времени, и здорово, что мы сделали шаг вперёд, отыгравшись после трудного первого уик-энда сезона.

Команда разработала прекрасную тактику, после чего оставалось её правильно реализовать и добраться до финиша. В конце гонки я попытался записать на свой счёт лучший круг гонки, но на том комплекте резины Medium, что стоял на моей машине, я проехал уже 40 кругов, и мне было сложно соперничать с теми, у кого были более свежие шины.

Я хочу поблагодарить мою команду и всех, кто трудится на базе в Брэкли и Бриксуорте, они отлично справились. Нам предстоит долгий путь, всех ждут непростые испытания, но я не сомневаюсь, что мы добились прогресса».

Валттери Боттас (2-й): «Я стартовал четвёртым, поэтому сегодня было важно минимизировать потери, и нам это удалось. Вчерашнюю квалификацию идеальной не назовёшь, поэтому сегодня я не смог заработать 25 очков, но мы всё-таки показали неплохой результат, машина работала отлично, и я по-прежнему лидирую в чемпионате.

У меня была интересная дуэль с Максом Ферстаппеном. Мой темп был намного выше, ведь мы намеренно сделали длиннее первый отрезок гонки, чтобы под конец дистанции получить преимущество за счёт более свежей резины. Но острая борьба на трассе – это всегда весело, к тому же мне удалось совершить неплохой обгон.

Итоги первых двух гонок сезона обнадёживают, и я готовлюсь к следующему уик-энду».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Идеальный результат! Отличились и гонщики, и вся команда, но особенно специалисты, которые занимались решением проблем с электрикой, возникших на прошлой неделе.

У нас было только три дня, чтобы с этим разобраться и вовремя произвести нужные компоненты, но, к счастью, похоже, что мы неплохо справились. Безусловно, сегодня это нам помогло, и эта гонка прошла намного спокойнее.

Машина показала себя весьма достойно, на первом отрезке гонки мы смогли выполнить все задачи, которые нужно было выполнить. Льюис создал отрыв от Ферстаппена, а Валттери пробился через трафик, и мы могли выбирать – либо попытаться опередить Макса за счёт более раннего пит-стопа, либо вынудить его отправиться в боксы.

Мы хотели, чтобы Льюис проехал более длинный первый отрезок дистанции, он уже догонял круговых, поэтому мы решили позвать его на пит-стоп, а Валттери остался на трассе, чтобы получить тактическое преимущество над Максом. Его мы тоже позвали в боксы, когда он начал догонять круговых.

На втором отрезке дистанции задача Льюиса была простая: он удерживал своё преимущество, стараясь беречь машину и силовую установку. У Валттери работы было больше, к тому же он потерял какое-то время позади круговых, которые вели борьбу между собой.

Тем не менее, ему удалось проехать несколько отличных кругов, и мы прогнозировали, что он догонит Ферстаппена ближе к концу гонки. Когда машина Макса получила некоторые повреждения, и на ней началась деградация резины, Валттери стал догонять её быстрее.

Здорово, что мы покидаем Австрию, одержав две победы и лидируя в обоих зачётах чемпионата. В последние годы это была не самая благоприятная для нас трасса, но теперь мы с нетерпением ждём следующей гонки, которая пройдёт в Будапеште через пять дней».