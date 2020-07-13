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Гран При Штирии: Все цитаты уик-энда

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Все материалы Гран При Штирии на одной странице – комментарии пилотов и команд, результаты сессий, пресс-конференции, фотографии и новости уик-энда…

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Alfa Romeo
Williams
Pirelli

Пресс-конференция
Фотографии в пятницу

Суббота

Свободные заезды
Квалификация
Все новости дня…

Mercedes
Ferrari
Red Bull Racing
Renault

Haas
McLaren
Racing Point
AlphaTauri

Alfa Romeo
Williams
Pirelli

Пресс-конференция
Фотографии в субботу

Воскресенье

Гонка
Все новости дня…

Стартовое поле
Порядок смены шин на дистанции

Mercedes
Ferrari
Red Bull Racing
Renault

Haas
McLaren
Racing Point
AlphaTauri

Alfa Romeo
Williams
Pirelli

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Пресс-конференция
Фотографии в воскресенье

Источник:www.f1news.ru
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