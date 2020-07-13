Гран При Штирии: Все цитаты уик-энда

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Перед Гран При

Трасса и статистика

Комментарии пилотов и команд

Превью этапа

Круглые числа

Элементы силовых установок

Точка самого серьёзного торможения

Пресс-конференция в четверг

Фотографии в четверг

Пятница

Свободные заезды

Все новости дня…

Mercedes

Ferrari

Red Bull Racing

Renault

Haas

McLaren

Racing Point

AlphaTauri

Alfa Romeo

Williams

Pirelli

Пресс-конференция

Фотографии в пятницу

Суббота

Свободные заезды

Квалификация

Все новости дня…

Mercedes

Ferrari

Red Bull Racing

Renault

Haas

McLaren

Racing Point

AlphaTauri

Alfa Romeo

Williams

Pirelli

Пресс-конференция

Фотографии в субботу

Воскресенье

Гонка

Все новости дня…

Стартовое поле

Порядок смены шин на дистанции

Mercedes

Ferrari

Red Bull Racing

Renault

Haas

McLaren

Racing Point

AlphaTauri

Alfa Romeo

Williams

Pirelli

Пресс-конференция

Фотографии в воскресенье