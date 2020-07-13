В McLaren довольны выступлением в Штирии

Вторая гонка в Шпильберге подтвердила прогресс McLaren, команда заработала не так много очков, как неделю назад, но сохранила вторую строчку в Кубке конструкторов.

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Ещё одна гонка на австрийской трассе и ещё одно хорошее выступление нашей команды и гонщиков. Приятно видеть, что обе машины финишируют в очках, подтверждая верность выбранного нами направления.

Мы убедились в том, что и на сухой и на влажной трассе наша машина очень конкурентоспособна и позволяет бороться с соперниками. Будет интересно понять, сможем ли мы сохранить эту тенденцию в Венгрии и на других трассах с разными характеристиками.

Мы хотим извиниться перед Карлосом за задержку во время первого пит-стопа, которая осложнила ему гонку. Из-за неё он потерял несколько позиций и попал в трафик, где износил шины и не смог бороться за то место, на которое мы сегодня рассчитывали. Но Карлос не сдался, проехав лучший круг гонки.

Ландо доказал, что он – боец, несмотря на боль, которую он испытывал в этот уик-энд. Он смог прибавить, когда это было необходимо, особенно во второй половине гонки, вновь отлично провёл последние круги. Наши гонщики продемонстрировали пример чёткой командной работы, поменявшись позициями, когда это было необходимо.

Завтра мы начнём ещё одну гоночную неделю, используя положительный опыт прошедших Гран При мы сосредоточимся на тех областях, в которых должны прибавить».

Ландо Норрис (5-й): «Отличная гонка! Команда разработала эффективную стратегию, я смог проехать длинный отрезок на шинах Soft и свернул в боксы только на 40-м круге, и это был один из ключевых моментов моей гонки. Потом я перешёл на Medium и смог атаковать, показывая отличное время на круге.

Это была гонка, в которой я атаковал на пределе, а не оборонялся, как на прошлой неделе. Здорово участвовать в борьбе. Я рад за себя, но ещё больше рад за команду. Два позитивных уик-энда, отличное начало сезона. Нужно продолжать в том же духе».

Карлос Сайнс (9-й): «Неудачный день. Из-за проблем на пит-стопе я потерял много очков.

В начале гонки я уверенно ехал пятым, постепенно отрываясь от соперников, но после заминки на пит-стопе я выехал в трафике, мне пришлось атаковать в попытке сократить отставание, в результате я разрядил батарею и износил шины.

Это один из тех дней, когда всё идёт не так. Нужно перевернуть страницу и двигаться дальше. Мы побеждаем и проигрываем как одна команда, на следующей неделе в Венгрии постараемся выступить лучше».