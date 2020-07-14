Себастьян Феттель мог бы ещё пригодиться Red Bull?

Дитрих Матешиц, глава компании Red Bull, смотрел Гран При Штирии с третьего этажа моторхоума своей команды, откуда открывался идеальный вид на трассу. Но результаты уик-энда такими называть нельзя, несмотря на подиум Макса Ферстаппена, дважды побеждавшего на Red Bull Ring в предыдущие годы. Но на этот раз Mercedes были явно быстрее.

Год назад, когда голландец выиграл Гран При Австрии, Матешиц заявил: «Мы хотим, чтобы Макс стал самым молодым чемпионом мира». В своё время, когда Себастьян Феттель выиграл свой первый титул за рулём машины Red Bull, ему было 23 года и 134 дня, и этот рекорд пока не побит. Ферстаппену исполнится 23 уже 30 сентября, и непохоже, что в этом сезоне ему удастся добиться того, о чём мечтает Матешиц.

В том числе и потому, что его напарник, Александер Элбон, пока не может угнаться за лидером команды – по крайней мере, в Австрии он заметно ему уступал и проигрывал более 40 секунд. На финише он подобрался ближе к Ферстаппену только за счёт того, что тот провёл лишний пит-стоп.

Проблема в том, что если в Mercedes могут выстраивать тактические планы, рассчитывая на скорость обеих машин, и Валттери Боттас показывает неплохую скорость, выступая примерно на уровне Льюиса Хэмилтона, то в Red Bull Racing ситуация иная.

«В настоящий момент эта команда может рассчитывать только на одного гонщика, – считает Марк Зурер, экс-пилот Формулы 1, ныне комментирующий Формулу 1 на швейцарском телеканале SRF. – Хотя в предыдущие годы у них в основном выступали гонщики, равные по силе, например, в 2018 году Риккардо не отставал от Ферстаппена.

Но чтобы одолеть Mercedes, им нужны два быстрых пилота. Надо ведь бороться не только за чемпионский титул, но и за победу в Кубке конструкторов. И если Элбон не подтянется, у Red Bull не будет другого выхода, придётся как-то реагировать. В конце концов, они не собираются следовать Олимпийскому принципу, который гласит, что главное – участвовать, они хотят побеждать».

Нет смысла гадать, как будут развиваться дальнейшие события, но если Зурер окажется прав, то перед Себастьяном Феттелем может открыться неожиданная возможность вернуться в команду, с которой он выиграл четыре чемпионских титула. Тем более, он уже дал понять, что его такой сценарий вполне устраивает.

Вот только Хельмут Марко категорично заявил, что это не входит в планы Red Bull. Причина отчасти в том, что Александер Элбон выступает в Формуле 1 под флагом Таиланда. Его мать – гражданка этой страны, и у него тайские спонсоры. А 51% акций компании Red Bull принадлежат Чалео Йувидхиа, миллиардеру из Таиланда.

Кроме того, нет никаких гарантий, что Ферстаппен выиграет титул, если его напарником станет Феттель, ведь немецкий гонщик считает, что он ещё на многое способен и мечтает увеличить счёт своих побед. Согласен ли он будет на роль гонщика №2 при таком лидере команды, как Макс, и не приведет ли это к нежелательным для Red Bull Racing последствиям? Что происходит в Ferrari между Феттелем и Леклером, мы наблюдаем уже второй сезон подряд…