Формула E: Сэм Бёрд переходит в Jaguar Racing

В следующем сезоне Сэм Бёрд перейдёт в Jaguar Racing, о чём заводская команда британского производителя роскошных автомобилей официально заявила сегодня.

33-летний гонщик из Лондона – один из немногих, кто выступает с Формуле E с самого первого сезона, за это время он одержал 9 побед, 18 раз поднимался на подиум и пять раз стартовал с поул-позиции.

Разумеется, до конца этого текущего чемпионата Бёрд продолжит сотрудничать с командой Virgin Racing – финальная часть сезона обещает быть очень напряжённой во всех смыслах, достаточно сказать, что за девять дней, начиная с 5 августа, на трассе, проложенной по территории берлинского аэропорта «Темпльхоф», пройдёт шесть гонок.

Сэм Бёрд: «За прошедшие годы эта команда стала для меня семьёй. Многие знают, что благодаря Virgin Racing и Формуле E моя карьера возобновилась, и я всегда буду за это признателен.

У меня очень много воспоминаний о нашем сотрудничестве, и я очень надеюсь, что, прежде чем я начну следующий этап гоночной карьеры, мы добьёмся новых успехов в Берлине. Наверное, перед финальной гонкой я не смогу сдержать слёз.

Но теперь я готовлюсь продолжить карьеру в Формуле E в составе Jaguar Racing. Я наблюдал за её развитием и прогрессом и очень горжусь тем, что будут выступать за заводскую команду легендарной британской марки. Я жажду успехов и верю, что вместе с Митчем Эвансом, моим будущим напарником, мы сможем многого добиться».