Хилл: Боттасу нужно усилить давление на Хэмилтона

За годы карьеры в Формуле 1 Деймону Хиллу довелось бороться за победы с очень сильными соперниками, в том числе с Михаэлем Шумахером, а затем с Жаком Вильнёвом, выигравшим чемпионат в 1997 году.

Он знает, каких усилий требует сражение за титул, поскольку в 1996-м стал чемпионом мира, и теперь готов посоветовать Валттери Боттасу предпринять какие-то особые шаги, чтобы попытаться вывести Льюиса Хэмилтона из «зоны комфорта».

«Валттери нужно найти способ усилить давление на Льюиса, – считает Хилл. – Не знаю, если это значит, что придётся прибегнуть к каким-то психологическим играм, чтобы вывести Льюиса из равновесия, возможно, стоит пойти и на это. Именно на это в своё время намекал Нико Росберг.

Хотя лично я бы так не стал действовать. Если честно, я не знаю, что надо делать, чтобы как-то воздействовать на Льюиса. Похоже, он неуязвим. Если говорить о борьбе за титул, то Хэмилтон чувствует себя очень комфортно.

Признаться, недавно я поймал себя на мысли, что мне хочется, чтобы ему стало немного неуютно – разве не здорово будет, если Макс Ферстаппен будет на равных бороться с ним за титул? Одолеть Льюиса очень трудно, но всё-таки возможно. Хотя не знаю, под силу ли это Валттери.

Для это надо выйти на следующий уровень психологической подготовки. Думаю, в теории это может сделать каждый гонщик, но у такого человека, как Льюис, возможно, есть и ещё один уровень, который он для себя ещё даже не открыл.

Не знаю, были ли вообще такие ситуации, когда Хэмилтона по-настоящему прессинговали. Полагаю, Валттери должен что-то придумать, обрести какое-то особое вдохновение».

После двух этапов сезона Боттас лидирует в чемпионате, опережая напарника на 6 очков, что совсем немного.