Нико Хюлкенберг проведёт этап в GT Masters

Недавно мы приводили слова Нико Хюлкенберга, который не оставляет надежды вернуться в Формулу 1 в 2021 году. Сегодня немецкий гонщик объявил, что в качестве приглашённой звезды примет участие во втором этапе сезона немецкой кузовной серии ADAC GT Masters с 14 по 16 августа на Нюрбургринге.

Нико сядет за руль Lamborghini Huracan GT3 Evo. Гонщик отдельно подчеркнул, что участие в гонке – разовое, и он не планирует выступать в GT Masters на постоянной основе.

Нико Хюлкенберг: «ADAC GT Masters – отличная гоночная серия с классными машинами. После восьмимесячного перерыва мне не терпится вновь сесть за руль и почувствовать выброс адреналина.

С началом сезона 2020 года в Формуле 1 я продолжаю искать варианты. Однако я хочу чётко пояснить всем любителям распространять слухи, что предстоящий старт – разовое гостевое выступление в гонках GT.

Я с нетерпением жду возможности выйти на старт, однако понимаю, что придётся попотеть, чтобы выступить на конкурентоспособном уровне».