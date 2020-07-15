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Автоспорт

Нико Хюлкенберг проведёт этап в GT Masters

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Недавно мы приводили слова Нико Хюлкенберга, который не оставляет надежды вернуться в Формулу 1 в 2021 году. Сегодня немецкий гонщик объявил, что в качестве приглашённой звезды примет участие во втором этапе сезона немецкой кузовной серии ADAC GT Masters с 14 по 16 августа на Нюрбургринге.

Нико сядет за руль Lamborghini Huracan GT3 Evo. Гонщик отдельно подчеркнул, что участие в гонке – разовое, и он не планирует выступать в GT Masters на постоянной основе.

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Нико Хюлкенберг: «ADAC GT Masters – отличная гоночная серия с классными машинами. После восьмимесячного перерыва мне не терпится вновь сесть за руль и почувствовать выброс адреналина.

С началом сезона 2020 года в Формуле 1 я продолжаю искать варианты. Однако я хочу чётко пояснить всем любителям распространять слухи, что предстоящий старт – разовое гостевое выступление в гонках GT.

Я с нетерпением жду возможности выйти на старт, однако понимаю, что придётся попотеть, чтобы выступить на конкурентоспособном уровне».

Источник:www.f1news.ru
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