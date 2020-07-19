Переса и Стролла предупредили не врезаться друг в друга

Лэнс Стролл и Серхио Перес стартуют в Венгрии из второго ряда. Руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр предупредил своих гонщиков о недопустимости столкновений друг с другом на старте.

«Нужно действовать осторожно на первом круге и придерживаться тех же протоколов, что и всегда, – приводит Racefans слова Отмара Сафнауэра. – Они должны оставить друг другу достаточно места.

Первый и второй круг критически важны. Мы должны быть уверены, что наши гонщики не выбьют друг друга на этих кругах, поэтому мы обсудим с ними эту тему. Они должны знать, что интересы команды – превыше всего, и мы не допустим повторения прошлого опыта».

Под прошлым опытом Сафнауэр имеет в виду несколько столкновений Серхио Переса и Эстебана Окона между собой в 2017 и 2018 году, когда они вместе выступали за команду, которая тогда называлась Force India.

«Нельзя забывать, что Формула 1 – командный спорт, и мы хотим заработать как можно больше очков, – продолжает Сафнауэр. – Я думаю, что нам предстоит серьёзная борьба. Ferrari традиционно хорошо выглядит на этой трассе, а они стартуют позади. Никто не знает, что произойдёт на старте – посмотрим».