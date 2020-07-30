Хэмилтон: Я останусь как минимум на три года

В четверг Льюис Хэмилтон заявил в Сильверстоуне, что рассчитывает остаться в Формуле 1 ещё как минимум на три года – дольше, чем предполагал ранее…

Льюис Хэмилтон: «Сейчас ничего нельзя гарантировать, но мне хотелось бы оказаться здесь в следующем сезоне на гонке со зрителями. Скрестим пальцы, что так и получится.

Сколько ещё я планирую выступать? Отмена первой половины сезона из-за пандемии во-многих отношениях была негативной, с другой стороны этот перерыв позволил мне отдохнуть, сосредоточиться на других вещах – и дал много энергии. После многих лет в гонках я впервые получил такую передышку, и теперь я хотел бы остаться подольше.

Я хочу иметь возможность выступать на том уровне, на котором я выступаю сейчас. Очевидно, что в какой-то момент физическая и психологическая форма ослабнут. Я не знаю, когда это произойдёт, но не жду таких перемен в краткосрочной перспективе – в ближайшие два или три года.

Каждый из нас должен заслужить право выступать здесь – своими гонками и результатами. Моя цель – заслуживать этого как можно дольше. Я считаю, что у меня есть ещё как минимум три года».