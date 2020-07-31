Гасли: У машины нет явных слабых мест

В четверг в Сильверстоуне Пьер Гасли говорил о машине и задачах на уик-энд…

Пьер Гасли: «У нашей машины нет явных слабых мест. Да, хотелось бы прибавить во всём, прежде всего – в аэродинамике. Ещё бы несколько пунктов, и мы бы догнали ближайших соперников. Команда готовит новинки, надеюсь, они позволят прибавить.

Жаль, что в Венгрии я проехал лишь 13 кругов или около того. К сожалению, по ходу уик-энда из-за проблем с силовой установкой мы повредили коробку передач – и во время гонки она сломалась. Такое бывает в нашем спорте. Но Honda разобрались с причинами возникших проблем, так что в этот уик-энд я не жду повторения.

Нам нужно добиться максимума от машины, чтобы бороться с лидерами команд средней группы. Судя по прошедшим Гран При, в обычных условиях они немного быстрее. Но здесь другая трасса, другие составы резины – посмотрим, как всё сложится. Будем надеяться, что нашей машине больше подойдёт эта трасса, а мы лучше справимся с настройками».