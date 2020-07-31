Ландо Норрис о дизайне шлема и планах на гонку…

В четверг в Сильверстоуне Ландо Норрис говорил о новой раскраске шлема и предстоящем уик-энде…

Ландо Норрис: «В этот уик-энд я буду использовать оригинальную раскраску шлема, которую придумала шестилетняя Ева Муттрем. Её отец прислал на конкурс этот проект.

Увидев его, я вспомнил то время, когда сам был маленьким и придумывал шлемы – мне было пять или шесть лет, я набросал тогда сотни дизайнов в самых удивительных цветах.

Рисунок Евы для меня – настоящий победитель! Это подлинная чистота, совершенно отличная от обычного блеска и гламура, от игры цветов и искорок, которые мы обычно используем в своих шлемах. Это напомнило мне о моем детстве, именно поэтому я выбрал этот рисунок.

А это изображение McLaren на задней части шлема – так выглядят наши новинки. Нет, шутки в сторону – мне нравится невинность и искренность этого рисунка, эти цвета. Спасибо большое, Ева!

Приятно иметь возможность добраться до трассы на машине, без постоянных перелётов. Но очень не хватает болельщиков, той наэлектризованной атмосферы, что они создают. К счастью, потрясающая гоночная трасса осталась прежней – и она вызывает улыбку на лице и ощущение счастья, когда вы атакуете».