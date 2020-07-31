Риккардо уверен: Элбон сработается с Саймоном Ренни

Перед началом британского уик-энда в гоночной бригаде Red Bull Racing произошли перестановки: в неё вернулся Саймон Ренни, опытный гоночный инженер, в своё время работавший с Марком Уэббером и Даниэлем Риккардо. А теперь ему предстоит сотрудничать с Александером Элбоном – вероятно, руководство команды считает, что профессионал уровня Ренни поможет молодому гонщику раскрыть его потенциал.

На пресс-конференции FIA в Сильверстоуне гонщика Renault Даниэля Риккардо спросили, в чём сильные стороны его бывшего инженера, и чем Ренни сможет помочь Элбону.

Даниэль Риккардо: «Прежде всего, между гонщиком и его инженером должны сложиться нормальные рабочие отношения. Они должны хорошо ладить и понимать друг друга. Саймон меня понимал, у нас было то особое взаимопонимание, которое помогало мне, ведь я верил ему и мог на него положиться.

Если мы оказывались на перепутье, и нужно было выбирать, как действовать, часто бывало, что я делился с ним своими ощущениями от машины и предоставлял выбор решения ему. Вроде бы всё выглядит довольно просто, но словами всего не объяснить.

Саймон – очень опытный специалист, он очень хорош в своём деле, но всё-таки главное – это взаимопонимание и взаимное доверие. Что касается того, как с Саймоном сработается Алекс, то я уверен, что всё будет хорошо. Конечно, все гонщики разные, но в моём случае годы сотрудничества с Саймоном были очень успешными».

Говоря об ожиданиях, связанных с предстоящим уик-эндом, Риккардо подчеркнул: «Это пока вопрос. Мы кое-что изменили в машине, модернизировали боковые дефлекторы и другие элементы аэродинамики – это хорошо, и на Сильверстоуне должно сработать.

Думаю, что в прошлом году мы неплохо выступили на этой трассе и в квалификации, и в гонке. В этом сезоне во всех Гран При мы занимали 8-е места, однако я чувствую, что машина позволяет бороться за более высокие результаты. И мне кажется, что именно на этой трассе у нас это может получиться, поэтому у нас есть все поводы для оптимизма».