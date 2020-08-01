Ф3: Лиам Лоусон одержал вторую победу в сезоне

Лиам Лоусон одержал победу в субботней гонке Формулы 3 в Сильверстоуне. Вместе с ним на подиум поднялись Оскар Пиастри и Логан Сарджент.

На старте обладатель поула Сарджент сохранил лидерство, но в конце первого круга в Stowe Лиан Лоусон провёл атаку на гонщика Prema и вышел на первое место. Неудачно стартовал Макс Фьютрелл, откатившись с 4-го места на 20-е. В конце первого круга Деннис Хаугер отправил в разворот машину Софии Флёрш, за что получил пятисекундный штраф.

На третьем круге Маттео Наннини остановился за пределами трассы, после чего был включён режим виртуального автомобиля безопасности. Однако довольно быстро пилот Jenzer самостоятельно вернулся на трассу и гонка продолжилась.

На пятом круге Александр Смоляр провёл атаку на Лирима Цендели и вернул 11-ю позицию, потерянную на рестарте.

На шестом круге Сарджент потерял ещё одну позицию – в борьбе за второе место в Stowe его обогнал Оскар Пиастри. К тому моменту лидер Лоусон успел оторваться от гонщиков Prema на секунду.

В конце девятого круга Пиастри догнал Лоусона и начал атаковать соперника, но Лиаму удавалось отбиваться. На 12-м круге лидерам пришлось приостановить борьбу из-за выезда на трассу автомобиля безопасности. Причиной стало столкновение Джека Дуэна и Бента Вискаала. Бент боролся с Беном Барникоатом, задел соперника, потерял контроль над машиной, и его развернуло прямо перед Дуэном – у Джека не было времени среагировать.

За пять кругов до финиша автомобиль безопасности покинул трассу. На рестарте лидеры сохранили позиции, а в конце круга в последнем повороте произошла ещё одна серьёзная авария, приведшая ко второму появлению автомобиля безопасности.

Макс Фьютрелл ударил заднее правое колесо машины Оливера Колдуэлла, после чего гонщика Trident развернуло. В стоявшую поперёк трассы машину Колдуэлла врезался Лукас Дюннер. Гонщики не пострадали, но машины оказались сильно разбиты. После инцидента сошёл и Фьютрелл.

Гонка на этом фактически завершилась – оставшиеся круги пилоты проехали за автомобилем безопасности и финишировали на пит-лейн. Лиам Лоусон одержал вторую победу в сезоне. Благодаря второму месту Оскар Пиастри увеличил своё преимущество в личном зачёте над Логаном Сарджентом, финишировавшим третьим.

Российский гонщик Александр Смоляр финишировал десятым и по правилу реверсивной стартовой решётки начнёт воскресную гонку Формулы 3 с поула.

Пилот

Команда

Круги

1. Л.Лоусон

Hitech Grand Prix

20

2. О.Пиастри

Prema Racing

20

3. Л.Сарджент

Prema Racing

20

4. Д.Хьюз

HWA Racelab

20

5. Ф.Вести

Prema Racing

20

6. А.Перони

Campos Racing

20

7. С.Фернандес

ART Grand Prix

20

8. К.Новалак

Carlin Buzz Racing

20

9. Д.Бекман

Trident

20

10. А.Смоляр

ART Grand Prix

20

11. Р.Ферсхор

MP Motorsport

20

12. Т.Пуршер

ART Grand Prix

20

13. Л.Цендели

Trident

20

14. К.Уильямс

Jenzer Motorsport

20

15. И.Фрага

Charouz Racing System

20

16. Д.Хаугер

Hitech Grand Prix

20

17. Р.Станек

Charouz Racing System

20

18. Э.Фиттипальди

HWA Racelab

20

19. Ф.Малвестити

Jenzer Motorsport

20

20. Б.Барникоат

Carlin Buzz Racing

20

21. К.Дас

Carlin Buzz Racing

20

22. С.Флёрш

Campos Racing

20

23. М.Наннини

Jenzer Motorsport

20

24. А.Деледда

Campos Racing

20

25. Д.Шумахер

Charouz Racing System

19

– М.Фьютрелл

Hitech Grand Prix

15

– О.Колдуэлл

Trident

15

– Л.Дюннер

MP Motorsport

15

– Б.Вискаал

MP Motorsport

11

– Д.Дуэн

HWA Racelab

11