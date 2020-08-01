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Ф3: Лиам Лоусон одержал вторую победу в сезоне

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Лиам Лоусон одержал победу в субботней гонке Формулы 3 в Сильверстоуне. Вместе с ним на подиум поднялись Оскар Пиастри и Логан Сарджент.

На старте обладатель поула Сарджент сохранил лидерство, но в конце первого круга в Stowe Лиан Лоусон провёл атаку на гонщика Prema и вышел на первое место. Неудачно стартовал Макс Фьютрелл, откатившись с 4-го места на 20-е. В конце первого круга Деннис Хаугер отправил в разворот машину Софии Флёрш, за что получил пятисекундный штраф.

На третьем круге Маттео Наннини остановился за пределами трассы, после чего был включён режим виртуального автомобиля безопасности. Однако довольно быстро пилот Jenzer самостоятельно вернулся на трассу и гонка продолжилась.

На пятом круге Александр Смоляр провёл атаку на Лирима Цендели и вернул 11-ю позицию, потерянную на рестарте.

На шестом круге Сарджент потерял ещё одну позицию – в борьбе за второе место в Stowe его обогнал Оскар Пиастри. К тому моменту лидер Лоусон успел оторваться от гонщиков Prema на секунду.

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В конце девятого круга Пиастри догнал Лоусона и начал атаковать соперника, но Лиаму удавалось отбиваться. На 12-м круге лидерам пришлось приостановить борьбу из-за выезда на трассу автомобиля безопасности. Причиной стало столкновение Джека Дуэна и Бента Вискаала. Бент боролся с Беном Барникоатом, задел соперника, потерял контроль над машиной, и его развернуло прямо перед Дуэном – у Джека не было времени среагировать.

За пять кругов до финиша автомобиль безопасности покинул трассу. На рестарте лидеры сохранили позиции, а в конце круга в последнем повороте произошла ещё одна серьёзная авария, приведшая ко второму появлению автомобиля безопасности.

Макс Фьютрелл ударил заднее правое колесо машины Оливера Колдуэлла, после чего гонщика Trident развернуло. В стоявшую поперёк трассы машину Колдуэлла врезался Лукас Дюннер. Гонщики не пострадали, но машины оказались сильно разбиты. После инцидента сошёл и Фьютрелл.

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Гонка на этом фактически завершилась – оставшиеся круги пилоты проехали за автомобилем безопасности и финишировали на пит-лейн. Лиам Лоусон одержал вторую победу в сезоне. Благодаря второму месту Оскар Пиастри увеличил своё преимущество в личном зачёте над Логаном Сарджентом, финишировавшим третьим.

Российский гонщик Александр Смоляр финишировал десятым и по правилу реверсивной стартовой решётки начнёт воскресную гонку Формулы 3 с поула.

Пилот
Команда
Круги

1. Л.Лоусон
Hitech Grand Prix
20

2. О.Пиастри
Prema Racing
20

3. Л.Сарджент
Prema Racing
20

4. Д.Хьюз
HWA Racelab
20

5. Ф.Вести
Prema Racing
20

6. А.Перони
Campos Racing
20

7. С.Фернандес
ART Grand Prix
20

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8. К.Новалак
Carlin Buzz Racing
20

9. Д.Бекман
Trident
20

10. А.Смоляр
ART Grand Prix
20

11. Р.Ферсхор
MP Motorsport
20

12. Т.Пуршер
ART Grand Prix
20

13. Л.Цендели
Trident
20

14. К.Уильямс
Jenzer Motorsport
20

15. И.Фрага
Charouz Racing System
20

16. Д.Хаугер
Hitech Grand Prix
20

17. Р.Станек
Charouz Racing System
20

18. Э.Фиттипальди
HWA Racelab
20

19. Ф.Малвестити
Jenzer Motorsport
20

20. Б.Барникоат
Carlin Buzz Racing
20

21. К.Дас
Carlin Buzz Racing
20

22. С.Флёрш
Campos Racing
20

23. М.Наннини
Jenzer Motorsport
20

24. А.Деледда
Campos Racing
20

25. Д.Шумахер
Charouz Racing System
19

– М.Фьютрелл
Hitech Grand Prix
15

– О.Колдуэлл
Trident
15

– Л.Дюннер
MP Motorsport
15

– Б.Вискаал
MP Motorsport
11

– Д.Дуэн
HWA Racelab
11

Источник:www.f1news.ru
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